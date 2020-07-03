Keban'da Göldere köyünün su sorunu giderildi - Son Dakika

Keban ilçesinin Göldere köyünde su sevinci yaşanıyor.

Elazığ İl Özel idaresi ve Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan program sonucunda Göldere köyünün içme suyu temini için vurulan sondaj sonucunda su çıktı.

Göldere köyü Muhtarı Hüseyin Turan, "Çok şükür içme suyunu çıkardık. Köyümüzün içme suyu sorununu bugünden itibaren devletimin desteğiyle özverili ve gayretli çalışmalar neticesinde bu sorunu da ortadan kaldırdık. Bundan sonraki süreçte de içme suyu isale hattının yapılması ve planlanan su deposu projesini tamamlayıp içme suyunu köylülerimizin kullanımına sunacağız. Desteğini sunun tüm yetkilere teşekkür ederim." dedi.