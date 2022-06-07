Keban'da Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Keban'da Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

07.06.2022 15:08

Elazığ'ın Keban ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kursiyerlerin hazırladığı ürünlerle yıl sonu sergisi düzenledi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kursiyerlerin hazırladığı ürünlerle yıl sonu sergisi düzenledi.

Keban Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen serginin açılışına, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve eşi İlke Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Keban Cumhuriyet Savcısı Melike Koktay, hakim Ezgi Nur Sarı da katıldı.

Kaymakam Akbulut, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar sayesinde kadınların yaptığı el emeği göz nuru eserlerin değer gördüğünü belirtti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Havabulut yaptığı konuşmada, bu yıl kurslara daha fazla kursiyerin katıldığını söyledi.

Keban'da Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi
Keban'da Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi
Keban'da Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi
Keban'da Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

YORUMLAR
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Mudurnu'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı Mudurnu'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi - Son Dakika

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