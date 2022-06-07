Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Havabulut yaptığı konuşmada, bu yıl kurslara daha fazla kursiyerin katıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Keban'da Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi - Son Dakika

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