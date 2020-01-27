Keban'da hasar tespit çalışmaları - Son Dakika

Keban'da hasar tespit çalışmaları
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan hasar tespit bürosu, vatandaşların taleplerini değerlendiriyor.
İlçe merkezi ve bağlı 30 köylerde ikamet eden ve depremde evlerinde hasar gören vatandaşlar, dilekçe ile başvuruda bulunuyor.
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