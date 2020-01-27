Keban'da hasar tespit çalışmaları - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan hasar tespit bürosu, vatandaşların taleplerini değerlendiriyor.

İlçe merkezi ve bağlı 30 köylerde ikamet eden ve depremde evlerinde hasar gören vatandaşlar, dilekçe ile başvuruda bulunuyor.