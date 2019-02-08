Keban'da Haydi Çocuklar Camiye Projesi

Keban'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" kapsamında öğrenciler Emre Camisini ziyaret etti.

Keban'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" kapsamında öğrenciler Emre Camisini ziyaret etti.



Atatürk İlkokulunda 1. ve 2. sınıfta okuyan 52 öğrenci öğretmen Mesut Bozdoğan eşliğinde Değirmenbaşı Mahallesindeki Emre Camisini ziyaret etti.



İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan öğrencilere caminin bölümleri tanıtarak, bazı dini bilgiler verdi.



Öğretmen Bozdoğan, Müftü Temizkan'a teşekkür etti.

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