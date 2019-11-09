Son Dakika Haberleri: Keban'da "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans
Son Dakika Güncel Keban'da 'Hz. Peygamber ve aile' konulu konferans

Keban'da "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans

6 saat önce

Keban İlçe Müftülüğünce "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans düzenlendi.

Keban'da

Keban İlçe Müftülüğünce "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Diyanet İşleri Harput Eğitim Merkezinde eğitim görevlisi Hasan Yılmaz tarafından konferans verildi.

Program, okunan şiir ve ilahilerle sona erdi.

Programa, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi, il encümenleri Muzaffer Bulut ve Cevdet Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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