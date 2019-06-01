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Keban'da iftar programı

1 saat önce

Keban İlçe Müftülüğünce Merkez Emre Camisinde gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

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Keban İlçe Müftülüğünce Merkez Emre Camisinde gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.
Programa, ilçe genelindeki tüm camilerde yürütülen "Gençliğe Değer projesi" gönüllüleri katıldı.
İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, programa katılan gençlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Hep yanınızda olmaya ve size katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu iftar programı size özel düzenlendi. Hepinize hayat yolunda başarılar diliyorum. Hepinizin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Rabbim sizi her türlü kötülükten korusun."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:45 Kaynak: AA
Merkez, Keban, Güncel
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