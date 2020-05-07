Keban'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika

Almanya'da yaşayan gurbetçiler tarafından sağlanan kaynakla hazırlanan kartlara yüklenmiş gıda ve nakdi yardım Keban ilçesinde ihtiyaç sahibi 20 aileye ulaştırılmaya başlandı.

Almanya'da bulunan gurbetçiler bu yılki fitrelerini toplayarak Keban ilçesinde yaşayan Fethi Ahmet Bezgin aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere gönderdi.

Bezgin, aralarında kayınbiraderinin de bulunduğu bir grup gurbetçilerin sağladığı maddi katkılarla aldıkları kartlara yüklenen gıda ve nakdi yardımı dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Ramazan ayı nedeniyle yardım yapmayı amaçladıklarını belirten Bezgin, şunları dile getirdi:

"Bu zorlu günleri el ele vererek atlatacağız. İçinde bulunduğumuz zaman birlik zamanıdır. Ülkemiz ve bütün dünya, şu anda virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. İhtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz."