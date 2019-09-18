Keban'da İlköğretim Haftası

Keban ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül başkanlığında ilkokul, ortaokul, lise ve kurum müdürlerinin katılımıyla 15 Temmuz Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Emül bir konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.