Son Dakika Haberleri: Keban'da İlköğretim Haftası
Son Dakika Güncel Haber

Keban'da İlköğretim Haftası

1 saat önce

Keban ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Keban'da İlköğretim Haftası, System.String[]

Keban ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül başkanlığında ilkokul, ortaokul, lise ve kurum müdürlerinin katılımıyla 15 Temmuz Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Emül bir konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:14:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban'da İlköğretim Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]