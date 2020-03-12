Keban'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keban'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika

Keban'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

6 saat önce

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü Keban ilçesinde törenle kutlandı.

Keban'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, System.String[]

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü Keban ilçesinde törenle kutlandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans salonunda düzenlenen program Keban Musa Coşkun Ortaokulu öğretmeni Zeynep Çiftçi günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Musa Coşkun Ortaokulu Görsel sanatlar öğretmeni yönetimindeki öğrenciler Fatmagül Turan'ın okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde Mehmet Akif Ersoy Tuvali üzerinde canlı performans gösterisi yapıldı, anaokulu öğretmeni Asuman Ceylan koordinesinde ana okulu öğrencileri İstiklal Marşının 10 kıtasını okudu.

Musa Coşkun Ortaokulu öğrenciler de İstiklal Marşı ve şiir okudu.

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy konulu resim, şiir, kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Yarışmanın birincisine Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, ikincisine Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan, üçüncüsüne İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ödül verdi.

Mehmet Akif Ersoy, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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