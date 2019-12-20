Keban'da "Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keban'da 'Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı' toplantısı - Son Dakika

Keban'da "Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı" toplantısı

6 saat önce

Keban Kaymakamlığınca "Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı" toplantısı düzenlendi.

Keban'da

Keban Kaymakamlığınca "Kadına yönelik şiddet ve kötü muameleye karşı eylem planı" toplantısı düzenlendi.

Hacı Fevzi Efendi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, son yıllarda kadına şiddetin arttığına işaret ederek, kadına şiddet olmaması için ne gibi önlemler alınabileceğini görüşmek üzere bu toplantının düzenlendiğini söyledi.

İlçede bu tür vakaların yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Tepeli, önlemeye yönelik de çalışmalar yapılacağını aktardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce daha sonra aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele konulu sunum yapıldı.

Toplantıya, Keban Cumhuriyet Başsavcısı Recep Buğra Emektar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, kurum temsilcileri katıldı.

Ersin Tepeli, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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