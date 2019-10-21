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Keban'da kan bağışı

23 dakika önce

Keban'da 42 kişi kan bağışında bulundu.

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Keban'da 42 kişi kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın başlattığı "Kan Bağışı Hayat kurtarır" kampanyasına çerçevesinde Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanına konuşlanan kan bağışı otobüsüne gelen 42 kişi kan verdi.

Kızılay Kan Merkezi Temsilcisi Volkan Karaca, kan bağışının önemine işaret ederek, "Kan veren 42 kişiye teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar göstermektedir ki, en güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir." dedi.

Kızılay, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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