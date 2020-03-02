Keban'da Kızılay için gönüllü kan bağışı - Son Dakika
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Keban'da Kızılay için gönüllü kan bağışı

6 saat önce

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında vatandaşlar kan bağışı yaptı.

Keban'da Kızılay için gönüllü kan bağışı, System.String[]

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında vatandaşlar kan bağışı yaptı.

15 Temmuz Şehitler Meydanındaki mobil kan bağışı otobüsünde doktor kontrolünde yapılan testler sonucu uygun şartları taşıyan vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Merkezde doktor Mustafa Kolaç yaptığı açıklamada, en güvenli kanın, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edildiğini belirtti.

Kolaç, "Milyonlarca insan hayatlarını, tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu. Kanlarını özgürce hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara Kızılay adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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