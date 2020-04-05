Keban'da koranavirüs tedbirleri - Son Dakika

Keban'da koranavirüs tedbirleri
7 saat önce
Keban'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)k tedbirleri sürüyor.
Keban'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)k tedbirleri sürüyor.
Keban Belediyesi Fen İşleri ekipleri salgınına karşı Keban Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği ve Keban K-2 Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz kurumunda dezenfeksiyon yaptı.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, salgınına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, zorunlu olmadıkça vatandaşladan dışarı çıkmamalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:40 Kaynak: AA
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