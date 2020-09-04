Keban'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Keban ilçesinde koronovirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında denetimi yapıldı.

Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, Keban Jandarma Komutanı Vekili Başçavuş Mehmet Sarıkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme ve denetlemede bulundu.

Karaosmanoğlu, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları için uyarılarda bulundu.

Karaosmanoğlu, "İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir." dedi.