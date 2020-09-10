Keban'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Keban'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Keban Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı,Elazığ İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Tarkan Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ekiplerle cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili denetleme yaptı.

Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarı yaptı.