Keban'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.

Keban Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelindi, tedbirlerle ilgili bilgilendirme ve denetlemede bulunuldu.

Ciğerci, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında gerçekleştirilen denetimde maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması uyarısında bulundu.