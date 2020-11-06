Keban'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Keban Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keban Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Adil Benli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, Keban Toplum Sağlığı Dr. Sevim Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri cadde, sokaklarda Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme ve denetlemede bulundu.

Denetimde, Kaymakam Ciğerci, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması uyarısında bulundu.