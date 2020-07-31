Keban'da Kurban Bayramı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen bayramlaşma programında, Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı birer konuşma yaptı.

Daha sonra programa katılan Kaymakam Karaosmanoğlu, Belediye Başkanı Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yutseven, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Oğuz, MHP Keban İlçe Başkanı Osman Dinkçi, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Keban Belediyesince programa katılanlara baklava ikram edildi.

Programın ardından protokol üyeleri, ilçede görev yapan asker, polis ve sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ayrıca ilçedeki şehit yakınları da ziyaret edildi.