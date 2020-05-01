Keban'da kursiyerlerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Keban İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs gören 18 kursiyer ve 2 usta öğreticinin gönüllü olarak üretecekleri 2 bin 500 maske ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtılacak.

Keban İlçe Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gönüllü olarak maske üreten kursiyer ve usta öğreticileri ziyaret eden Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, bu çalışmadan dolayı tebriklerini bildirdi.

Belediye Başkanı Atlı atölyede dikiş makinenin başına geçerek maske diken kursiyerlere destek olmak amacı ile maske dikti.

Keban Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Havabulut yaptığı açıklamada, ülkede de etkisini gösteren koronavirüs salgını sebebiyle maske kullanmanın insanlar için önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Bu ihtiyacı karşılama noktasında gönüllü usta öğreticiler, kadrolu öğretmenler ve kursiyerlerle lçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül'ün de büyük destekleri ile kendi imkanlarıyla temin ettikleri malzemelerle makse üretildiğini aktaran Havabulut, dezenfektezyon aşamasını da gerçekleştirip, halka ve ihtiyacı olanlara sunucaklarını aktardı.

İlk etapta hedeflerinin 2 bin 500 maske üretmek olduğunu anlatan Havabulut, "Devamı da gelecek, faaliyetlerimiz bu şekilde devam edecek." dedi.

Belediye Başkanı Atlı da fırsat buldukça atölyeye gelerek çalışmalara destek sunacağını belirtti.

Atlı, "Kızlarıma çok teşekkür ediyorum, ellerine sağlık, Hepsini emeklerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Biz bize yeteriz.' Herkes bir şekilde işin ucunda tutmuş. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.