Keban'da kurum müdürleri yarım saat kitap okudu - Son Dakika

Keban ilçesinde 8 Eylül günü "Dünya Okuma Yazma Günü" dolayısıyla kurum müdürleri farkındalık sağlamak için yarım saat kitap okudu.

Kaymakamlık tarafından Hacı Fevzi Efendi toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Karaosmanoğlu, "8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü" münasebetiyle sosyal mesaj vermek amacı ile yarım saat okuma programı düzenlediklerini söyledi.

"İlk emir 'oku' sözünden hareketle öğrenmenin, okumanın bilgiye ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik." diyen Karaosmanoğlu, tüm insanlığı okuma yazma seferberliğine davet ettiğini aktardı.