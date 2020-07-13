Keban'da "Kuzu Maydanoz'un maceraları" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Kuzu Maydanoz'un maceraları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Keban Anadolu Lisesi bahçesinde İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından konuşlandırılan sahne tırında sahnelenen tiyatro oyununu ilgiyle izleyen çocuklar, güzel vakit geçirdi.

Oyuncu ve yönetmen Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, tek perdelik tiyatro oyununun ilk olarak Elazığ'da sahnelendiğini belirtti.

Oyunun kaybolan bir çocuğun ailesine dönmesi için çevredekilerin yaptığı yardımları konu aldığını, dostluk, kardeşlik, paylaşma, birlik ve beraberlik mesajları verdiğini ifade eden Ulukut, oyununu tüm sanatseverlere tavsiye etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da oyunun ilçelerinde sahnelenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.