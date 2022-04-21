Keban'da makineli toprak işleme çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Keban'da makineli toprak işleme çalışması başlatıldı

21.04.2022 16:11
Keban'da makineli toprak işleme çalışması başlatıldı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinin Taşkesen köyünde 250 hektarlık alanda, makineli toprak işleme çalışması başlatıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinin Taşkesen köyünde 250 hektarlık alanda, makineli toprak işleme çalışması başlatıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sonbaharda gerçekleştirilecek olan fidan dikimi öncesinde teras yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Taşkesen köyü erozyon kontrol sahasında makineli toprak işleme çalışması başlatıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, yeşil bir Elazığ için el ele sloganıyla çalıştıklarını kaydederek, "Sonbaharda da fidanlarımızı toprakla buluşturacağız." dedi.

YORUMLAR
500
15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda bakım onarım çalışmaları 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda bakım onarım çalışmaları Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı

Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da makineli toprak işleme çalışması başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
15:37 Prag'da evlenecek Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nikah alışverişinde görüntülendi
15:24 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak?
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 16:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Keban'da makineli toprak işleme çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement