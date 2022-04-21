Keban'da makineli toprak işleme çalışması başlatıldı - Son Dakika

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinin Taşkesen köyünde 250 hektarlık alanda, makineli toprak işleme çalışması başlatıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sonbaharda gerçekleştirilecek olan fidan dikimi öncesinde teras yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Taşkesen köyü erozyon kontrol sahasında makineli toprak işleme çalışması başlatıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, yeşil bir Elazığ için el ele sloganıyla çalıştıklarını kaydederek, "Sonbaharda da fidanlarımızı toprakla buluşturacağız." dedi.