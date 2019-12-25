Keban'da Milli Birlik ve Beraberlik Konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keban'da Milli Birlik ve Beraberlik Konseri - Son Dakika

Keban'da Milli Birlik ve Beraberlik Konseri

6 saat önce

Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Keban'da konser verdi.

Keban'da Milli Birlik ve Beraberlik Konseri, System.String[]

Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Keban'da konser verdi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonundaki program, Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Başkan Yardımcı Nihat Akyol'un Kur'an tilaveti ile başladı.

Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Başkanı Abdulaziz Koç yaptığı konuşmada, programı birlik ve beraberliğe katkı sunmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Solistler Onur Tosun, Dilan Gündüz ve Onur Kıstak'ın çeşitli şarkılar seslendirdiği etkinliği Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül da izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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