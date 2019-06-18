Keban'da Mursi için gıyabında cenaze namazı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:37 Kaynak: AA
'ın Keban
ilçesinde, hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftülüğü tarafından tarihi Yusuf Ziya Paşa
Camisi önündeki 15 Temmuz Şehitler Meydanında bir araya gelenler saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Öte yandan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı
tarafından da Mursi için taziye mesajı yayımlandı.
Atlı mesajında, yaklaşık 5 yıldır cezaevinde tutulan Mursi'nin demokrasi şehidi olduklarını belirterek, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
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