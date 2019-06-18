Son Dakika Haberleri: Keban'da Mursi için gıyabında cenaze namazı
Son Dakika Güncel Haber

Keban'da Mursi için gıyabında cenaze namazı

48 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Keban'da Mursi için gıyabında cenaze namazı, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftülüğü tarafından tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi önündeki 15 Temmuz Şehitler Meydanında bir araya gelenler saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Öte yandan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı tarafından da Mursi için taziye mesajı yayımlandı.
Atlı mesajında, yaklaşık 5 yıldır cezaevinde tutulan Mursi'nin demokrasi şehidi olduklarını belirterek, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:37 Kaynak: AA
Elazığ, Keban, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek kapısı oldu Mısır "Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal" suçlamasını reddetti ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:25:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban'da Mursi için gıyabında cenaze namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]