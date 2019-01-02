Keban'da Öğrenciler Kartpostal Hazırladı

Elazığ
'ın Keban
ilçesinde öğrenciler kartpostal hazırladı.
Keban ilçesinde Musa Coşkun
Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Oktay Ataş, yaptığı açıklamada, yeni yıl dolayısıyla kutlama ve hediyeleşme projesini hayata geçirdiklerini belirterek, proje kapsamında öğrencilerin kartpostal hazırladığını söyledi.
Kartpostalların Arıcak
ve Karakoçan
ilçelerine bağlı köy okullarında okuyan öğrencilere gönderildiğini kaydeden Ataş, bu sayede öğrencilerin birbirlerini tanımalarını sağlamak istediklerini belirtti.
Aktaş, "Kaybolmuş kartpostal geleneği ile okullarımızda hediyeleşme kültürünün devam etmesi için bu çalışmayı yaptık." dedi.
Öğrencilerden Nurdan Ezel Yapar, kartpostal hazırladıklarını, bundan büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.