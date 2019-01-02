Son Dakika Haberleri: Keban'da Öğrenciler Kartpostal Hazırladı

Keban'da Öğrenciler Kartpostal Hazırladı

46 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler kartpostal hazırladı.

Keban'da Öğrenciler Kartpostal Hazırladı, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler kartpostal hazırladı.

Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Oktay Ataş, yaptığı açıklamada, yeni yıl dolayısıyla kutlama ve hediyeleşme projesini hayata geçirdiklerini belirterek, proje kapsamında öğrencilerin kartpostal hazırladığını söyledi.

Kartpostalların Arıcak ve Karakoçan ilçelerine bağlı köy okullarında okuyan öğrencilere gönderildiğini kaydeden Ataş, bu sayede öğrencilerin birbirlerini tanımalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Aktaş, "Kaybolmuş kartpostal geleneği ile okullarımızda hediyeleşme kültürünün devam etmesi için bu çalışmayı yaptık." dedi.

Öğrencilerden Nurdan Ezel Yapar, kartpostal hazırladıklarını, bundan büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Elazığ, Keban, Kültür Sanat
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