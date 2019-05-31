Keban'da öğrenciler kurumları ziyaret etti
37 dakika önce
Keban ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri kurumları ziyaret etti.
Keban
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:22 Kaynak: AA
ilçesinde Atatürk
İlkokulu öğrencileri kurumları ziyaret etti.
Sınıf öğretmenleri Mümine Güher Özercan İlhan, bu yıl PTT
'nin Ramazan Bayramıyla alakalı çok güzel kartpostallar hazırladığını söyledi.
Aldıkları kartpostallar ile kurumları ziyaret ettiklerini kaydeden Özercan, "Bayram için ilçemizin büyüklerini ziyaret etmeyi tercih ettik. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi tekrar canlandırmak öğrencilerimi de beni de çok mutlu etti. Ayrıca öğrencilerimin gittikleri yerlerde çok güzel karşılanmaları onların özgüvenlerine ciddi bir katkı sağladı." dedi.
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