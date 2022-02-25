Keban'da öğrenciler okullarında oluşturulan seraya tohum ekti - Son Dakika
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Keban'da öğrenciler okullarında oluşturulan seraya tohum ekti

25.02.2022 13:52
Keban'da öğrenciler okullarında oluşturulan seraya tohum ekti

Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri biber, domates, salatalık ve patlıcan tohumlarını okullarında oluşturulan serada ekti.

Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri biber, domates, salatalık ve patlıcan tohumlarını okullarında oluşturulan serada ekti.

Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle okul bahçesinde oluşturulan tarımsal uygulama sera tamamlandı.

Öğrenciler biber, domates, salatalık ve patlıcan tohumlarını okullarında oluşturulan serada ekti.

Okul Müdürü Burak Nemutlu, kendi imkanlarıyla öğrencilerin toprak ve bitki bilinci gelişmesi açısından sera oluşturduklarını belirterek, "Seramızda her sınıf için ayrı alan oluşturulmuş olup, her sınıf farklı temalarda etkinlikler yapmaktadır. Ata tohumu yetiştiriciliği, fidancılık gibi faaliyetler yapılmaktadır." dedi.

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Hisarcık, Domates, Tarım, Keban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da öğrenciler okullarında oluşturulan seraya tohum ekti - Son Dakika


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