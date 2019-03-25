Son Dakika Haberleri: Keban'da Öğrenciler Yararına Kermes

Keban'da Öğrenciler Yararına Kermes

1 saat önce

Keban'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

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Keban'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Keban Kurs ve Talebelere Yardım Derneği'nce, Kallar Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanında gerçekleştirilen kermes, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Keban Kurs ve Talebelere Yardım Derneği Başkanı Ali Rıza Yavuz yaptığı konuşmada, kermeste elde edilecek gelirin Keban Fırat Yurtlarında barınan ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini söyledi.

Keban Belediye Başkan Fethiye Atlı ile AK Parti Keban Belediye Başkan adayı Ömer Kaya da kermesin açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Keban, Güncel
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