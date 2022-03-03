Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

03.03.2022 15:29
Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallarla ilgili eğitim verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallarla ilgili eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik tedbirleri kapsamında eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Eker tarafından, Atatürk İmam-hatip Ortaokulunda ve Keban Çok Programlı Lisesinde eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Keban ilçesini ziyaret etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Keban ilçesini ziyaret etti Sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu Sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu

Hisarcık, Elazığ, Polis, Keban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Ukrayna halkı aktif savunmada: Demirlerden "kirpi" yaparak barikatları güçlendiriyorlar!
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
15:00 Sevenleri Müslüm Baba'yı unutmadı: Ölüm yıldönümünde mezarının başında buluştular
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
14:52 İstanbullular 3 ayrı metroya kavuşuyor! 2022 yılı içinde açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement