Keban'da okul servis araç sürücülerine bilgilendirme eğitimi verildi - Son Dakika

Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, taşımalı hizmet veren okul servis sürücülerine bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Keban İmam-Hatip Ortaokulu Salonunda düzenlenen eğitimine, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İlçe Emniyet Amiri Kubilay Yurtseven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, trafik ekipleri ve okul servisi sürücüleri katıldı.

Kaymakam Akbulut, "Geleceğimizin teminatı ve umudu olan öğrencilerimiz servis şoförlerine emanettir. Yavrularımızı okul ve evlerine güvenli bir şekilde taşıyıp, güvenli bir şekilde teslim etme konusunda sizlere güveniyoruz." diye konuştu.