Keban'da okullarda Kızılay bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Keban Temsilciliği, Kızılay Haftası etkinliği kapsamında okullarda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği ve Genç Kızılay ekibi ile Kızılay Haftası etkinliği kapsamında okulların konferans salonlarında Kızılay'ın kuruluş amacı, faaliyetleri, görevleri ve tarihçesi hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Etkinliklerde öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.