Son Dakika Haberleri: Keban'da Servis Sürücülerine Eğitim

Keban'da Servis Sürücülerine Eğitim

6 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.

Keban'da Servis Sürücülerine Eğitim, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keban Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Keban Halk Eğitim Müdürlüğündeki seminerde jandarma trafik ekipleri, sürücülere ilk yardım, iletişim ve sürüş teknikleri hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:46 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma, Elazığ, Keban, Güncel
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