Keban'da Servis Sürücülerine Eğitim
6 dakika önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Elazığ
'ın Keban
ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Keban Jandarma
Trafik Tim Komutanlığınca "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında seminer düzenlendi.
Keban Halk Eğitim Müdürlüğündeki seminerde jandarma trafik ekipleri, sürücülere ilk yardım, iletişim ve sürüş teknikleri hakkında bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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