Son Dakika Haberleri: Keban'da Spor Kursu

Keban'da Spor Kursu

1 saat önce

Keban Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle 4-12 yaş eğitsel aktiveler spor kursu açıldı.

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Keban Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle 4-12 yaş eğitsel aktiveler spor kursu açıldı.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, çocukların bağımlı ortamdan kurtarmanın en etkili yolunun spor olduğunu belirterek, özel programla eğitsel, aktiveler spor kursunu açtıklarını, kursla çocuklara sağlıklı bir ortam sağladıklarını söyledi.

Tepeli, "Amacımız, çocuklara sporu sevindirmek ve sağlıklı birey olmalarını sağlamak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Ersin Tepeli, Keban, Güncel
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