Keban'da sulama bendi yapıldı - Son Dakika
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Keban'da sulama bendi yapıldı

6 saat önce

Keban ilçesinin Kurşunkaya köyüne bağlı Soğanlı mezrasında vatandaşların hizmetine sunulmak üzere sulama bendi yapıldı.

Keban'da sulama bendi yapıldı, System.String[]

Keban ilçesinin Kurşunkaya köyüne bağlı Soğanlı mezrasında vatandaşların hizmetine sunulmak üzere sulama bendi yapıldı.

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince, Soğanlı mezrasında sulama bendinin yapımı tamamlanarak köy sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Kaymakam Ersin Tepeli, talepler doğrultusunda yaptıkları araştırmalarda Soğanlı Çayına yapılacak bir sulama bendinin civarda bulunan meyve sebze bahçelerinin sulanması kolaylık sağlayacağını belirlediklerini söyledi.

Tepeli, "Yapılan bu güzel çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İlçe ekonomisine, ilçe halkına faydası olan üreten vatandaşlarımızın sıkıntılarını azamiye indirmek için çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Ersin Tepeli, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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