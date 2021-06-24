Keban'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kongresi yapıldı - Son Dakika

Keban'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kongresi yapıldı

Keban ilçesinde Anadolu Meleği Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kongresi yapıldı.

Keban ilçesinde Anadolu Meleği Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kongresi yapıldı. Kooperatif binasında ve tek liste halinde gidilen kongrede, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı başkanlığa seçildi. Atlı, 12 olan kooperatif üye sayısını artıracaklarını belirterek, kooperatif bünyesinde 5 sera ile 1 üzüm bağı olduğunu söyledi. Seralarda el birliğiyle bu yıl domates, biber ve salatalık fidesi diktiklerini aktaran Atlı, "Bu kooperatif aracılığıyla kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü kazanmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kadınlarımız çalışacaklar, üretecekler ve evlerine ekonomik bir katkıları olacak." dedi.

Son Dakika

Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti

Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü

Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor

Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada

Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi

Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok

Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü