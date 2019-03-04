Son Dakika Haberleri: Keban'da "Tasarım ve Beceri Atölyeleri"

Keban'da "Tasarım ve Beceri Atölyeleri"

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulunda "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" programı uygulanmaya başladı.

Keban'da
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulunda "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" programı uygulanmaya başladı.

Okulun 1-A sınıfında uygulanmaya başlanan programa ilişkin açıklama yapan sınıf öğretmeni Tamer Karakan, Milli Eğitim Bakanlığının güçlü yarınları hedefleyen 2023 Vizyon Belgesinin, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda gelişimleri için tüm okullarda "Tasarım- Beceri Atölyeleri" kurulmasını öngördüğünü söyledi.

Tüm temel eğitim kurumlarında öğrencilerin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen bu atölyelerin ulusal standartlarının oluşturulacağını ifade eden Karakan, proje ile bu okullardaki öğrencilerin atölye etkinlikleri ile öğrendiği bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesinin sağlanacağını dile getirdi.

Projenin 5 atölye halinde yürütüleceğini aktaran Karakan, bilim atölyesinde öğrencilerin kodlama, uzay aracı ve evdeki teknolojik ürünlerin tasarlanması çalışmalarını yürüttüğünü, spor, sanat, kültür ve yaşam aktivitelerinin ise proje takviminde belirlenen tarihler içerisinde yapılacağını kaydetti.

Okul müdürü Veysel Namlı da okulun ek binasında depo olarak kullanılan bölümün, yapılan tadilattan sonra Tasarım ve Beceri Atölyesi olarak tüm öğrencilerin hizmetine gireceğine söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Elazığ, Keban, Güncel
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