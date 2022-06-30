Keban'da tayini çıkan birim amirleri için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Keban'da tayini çıkan birim amirleri için veda programı düzenlendi

30.06.2022 14:33
Keban'da tayini çıkan birim amirleri için veda programı düzenlendi

Keban ilçesinde tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan için veda programı gerçekleştirildi.

Keban ilçesinde tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan için veda programı gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Yurtseven ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Bünyan İlçe Jandarma Komutanı olarak tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ayhan için veda etkinliği düzenlendi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, programda, Yurtseven Ayhan'a yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, "Kendilerine ilçemiz için yaptıkları görevlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da tayini çıkan birim amirleri için veda programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keban'da tayini çıkan birim amirleri için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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