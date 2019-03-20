Son Dakika Haberleri: Keban'da Tohumların Yolculuğu Başladı

Keban'da Tohumların Yolculuğu Başladı

1 saat önce

Keban ilçesinde Tohumların Yolculuğu Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Keban'da Tohumların Yolculuğu Başladı, System.String[]
Keban ilçesinde Tohumların Yolculuğu Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, Tohumların Yolculuğu Ulusal eTwinning Projesi kapsamında sınıf öğretmenleri Tamer Karakan nezaretinde tohumları uçan balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Sınıf öğretmeni Tamer Karakan ağaç sevgisini çocuklara aşılamak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Gökyüzünde doğada patlayan balonlarda bulunan tohumlar toprakla buluşacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı 70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:20:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban'da Tohumların Yolculuğu Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]