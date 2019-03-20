Keban'da Tohumların Yolculuğu Başladı
1 saat önce
Keban ilçesinde Tohumların Yolculuğu Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Keban
ilçesinde Tohumların Yolculuğu Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Fevzi Çakmak
İlkokulu öğrencileri, Tohumların Yolculuğu Ulusal eTwinning Projesi kapsamında sınıf öğretmenleri Tamer Karakan nezaretinde tohumları uçan balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.
Sınıf öğretmeni Tamer Karakan ağaç sevgisini çocuklara aşılamak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Gökyüzünde doğada patlayan balonlarda bulunan tohumlar toprakla buluşacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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