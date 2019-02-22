Keban'da "Tohumların Yolculuğu Projesi"
1 saat önce
Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri "Tohumların Yolculuğu Projesi" kapsamında 200 tohumu toprakla buluşturdu.
Keban
ilçesinde Fevzi Çakmak
İlkokulu öğrencileri "Tohumların Yolculuğu Projesi" kapsamında 200 tohumu toprakla buluşturdu.
Fevzi Çakmak İlkokulu 1. sınıf öğrencileri sınıf öğretmenleri Tamer Karakan koordinatörlüğünde 200 tohumu okul bahçesine ve saksılara ekti.
Karakan, yaptığı açıklamada, 3-11 yaş grubu çocukların toprakla uğraşmasının önemine değinerek, tohumların yeşerme aşamalarının öğrencilere gösterilmesi, çocuklarda çevre bilincini arttırılması, doğaya saygılı bireyler yetiştirilmesi ve tohumların toprakla buluşmasının sağlanması amacıyla bu projenin yürütüldüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:20 Kaynak: AA
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