Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

10.05.2022 12:23

Keban Musa Coşkun Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Keban Musa Coşkun Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Fuarın açılışında konuşan okul müdürü Mustafa Tuncay, fuarda danışman öğretmen rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı 14 projenin sergilendiğini söyledi.

Koordinatör Oktay Ataş ise projenin amacının öğrencilere bilimsel çalışma basamaklarını öğretmek, bilimin eğlenceli tarafını keşfetmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Daha sonra Keban Kaymakamı Hasan Akbulut tarafından fuarın açılışı yapıldı.

Akbulut, fuarın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen öğrencileri tebrik etti, projelerle ilgili bilgi aldı.

Açılışa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin de katıldı.

Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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