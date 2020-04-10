Keban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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Keban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı
6 saat önce
Keban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Keban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Keban İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:36 Kaynak: AA
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