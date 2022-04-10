Keban'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bu kapsamda Keban İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yurtseven ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret etti.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Yurtseven'i, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümünü kutladı.