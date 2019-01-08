Son Dakika Haberleri: Keban'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Keban'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

1 saat önce

Yeşilay Elazığ Şube Başkanlığınca Keban ilçesinde muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri düzenledi.

Keban'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri, System.String[]
Yeşilay Elazığ Şube Başkanlığınca Keban ilçesinde muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde, Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, Yeşilay'ın uyuşturucu ile mücadelede yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra muhtarlar uyuşturucu ile mücadelede izlenecek yol ve yöntemlerle ilgili bilgilendirildi.

Seminerde, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç de alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları ile ilgili birer konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Elazığ, Yeşilay, Keban, Güncel
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