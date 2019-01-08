Keban'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri
1 saat önce
Yeşilay Elazığ Şube Başkanlığınca Keban ilçesinde muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri düzenledi.
Yeşilay Elazığ
Şube Başkanlığınca Keban
ilçesinde muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri düzenledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
konferans salonunda düzenlenen seminerde, Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, Yeşilay'ın uyuşturucu ile mücadelede yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Daha sonra muhtarlar uyuşturucu ile mücadelede izlenecek yol ve yöntemlerle ilgili bilgilendirildi.
Seminerde, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli
ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan
Sevinç de alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları ile ilgili birer konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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