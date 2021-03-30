Keban'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Keban ilçesinde etkinlik düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte yayaların geçiş önceliği ve trafik kurallarının önemine dikkat çekildi.
Uygulamaya katılan öğrenciler ve kolluk kuvvetleri sürücülere ve vatandaşlara, yaya önceliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri dağıttı.
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ile uygulamaları yerinde inceledi.
Kaynak: AA
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