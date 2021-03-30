Keban'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Uygulamaya katılan öğrenciler ve kolluk kuvvetleri sürücülere ve vatandaşlara, yaya önceliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte yayaların geçiş önceliği ve trafik kurallarının önemine dikkat çekildi.

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