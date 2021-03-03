Keban'da yol çalışması - Son Dakika

Keban Belediyesi, Değirmenbaşı ve Kallar Mahallesindeki yola kilitli parke taşı döşedi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Değirmenbaşı ile Kallar Mahallesini Atapark'a bağlayan, bağlantı yolunun da yer aldığı bölgeye 1100 metre uzunluğundaki yola kilitli parke taşı döşediklerini söyledi.

Turizmin gözdesi olan ilçenin yollarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını aktaran Atlı, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Personellerimize çabası için teşekkür ediyoruz." dedi.