Keban'da Zırkı grup yoluna oto kontrol yapılıyor - Son Dakika

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Zırkı grup yolundaki riskli yerlere oto korkuluk yaptırıyor.
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Zırkı grup yolunda riskli bölgelere Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca başlatılan 600 metrelik oto kontrol korkuluk yapım işi çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
İncelemeye Köylere Hizmet Götürme Birliği sorumlusu Samet Bayır da eşlik etti.
Kaynak: AA
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