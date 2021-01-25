Keban'da Zırkı grup yoluna oto kontrol yapılıyor - Son Dakika

Keban'da Zırkı grup yoluna oto kontrol yapılıyor

25.01.2021 11:19
Keban'da Zırkı grup yoluna oto kontrol yapılıyor, System.String[]

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Zırkı grup yolundaki riskli yerlere oto korkuluk yaptırıyor.

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Zırkı grup yolundaki riskli yerlere oto korkuluk yaptırıyor.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Zırkı grup yolunda riskli bölgelere Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca başlatılan 600 metrelik oto kontrol korkuluk yapım işi çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeye Köylere Hizmet Götürme Birliği sorumlusu Samet Bayır da eşlik etti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da Zırkı grup yoluna oto kontrol yapılıyor - Son Dakika


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