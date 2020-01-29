Keban'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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Keban'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara Yeni Mahalle Belediyesi tarafından toplanan yardım malzemeleri depremzedelere dağıtılmak üzere bölgeye gönderildi.

Keban'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara Yeni Mahalle Belediyesi tarafından toplanan yardım malzemeleri depremzedelere dağıtılmak üzere bölgeye gönderildi.

Keban ilçesine de ulaştırılan, battaniye ve gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri CHP İlçe Başkanlığına teslim edildi.

CHP İlçe Başkanı Seyfettin Bibar, gönderilen yardımların depremde etkilenen ailelere dağıtılacağını belirtti.

Sivrice, Ankara, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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