Keban'dan Marmaris'teki yangın bölgesine 6 su tankeri gönderildi - Son Dakika

Keban Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesine orman yangınlarına müdahale için 6 su tankeri gönderdi.

Yangın bölgesindeki arazözlere su takviyesi yapan 17 tonluk 6 su tankeri söndürme çalışmalarına destek vermek için Keban'dan yola çıktı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, bu zor sürecin el birliğiyle atlatılacağını belirterek, "Marmaris'teki yangına müdahalesinde kullanılması için Keban Belediyesi bünyesinde 6 su tankeri gönderdik. Devletine bağlı ve destek olan insanlara Allah zeval vermesin."diye konuştu.