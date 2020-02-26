Keban-Der'in tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keban-Der'in tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Keban-Der'in tanıtımı yapıldı

6 saat önce

Keban'da kurulan Keban-Derneği'nin (Keban-Der) tanıtımı yapıldı.

Keban'da kurulan Keban-Derneği'nin (Keban-Der) tanıtımı yapıldı.

İl merkezinde kurulan Keban-Der'in tanıtımı bir tesiste toplantı düzenlendi.

Dernek başkanı Ferhat Emre, yaptığı açıklamada, Keban'ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, sıcakkanlı, misafirperver insanı, Elazığ ekonomisine sunduğu katkı ile önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin bu potansiyelini tam olarak yansıtamadığını ifade eden Emre, "Kurduğumuz bu dernek ile bahsettiğimiz güzellikleri gerek Elazığ'da gerekse Elazığ dışında anlatmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Bu süreçte çok değerli Kebanlıların, Elazığlıların, saygıdeğer kamuoyunun yanımızda olacağına inancımız tamdır." dedi.

Özelde Keban'ın genelde ise Elazığ'ın sosyal, kültürel, ekonomik problemlerine, sorunlarına dahil olmayı düşündüklerini dile getiren Emre, "Bizler sivil toplum örgütlerinin gücüne inanıyoruz." diye konuştu.

Emre, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Derneğin kuruluş başvurusunda geçici başkanlığa Ferhat Emre getirilirken, yönetim kurulunda ise İbrahim Bahşi, Diren Ercan, Arif Çakmak, Ziyaddin Seçkin, Bayram Tuncel, Ayhan Şimşek yer alıyor.

Keban-Der'in tanıtımı yapıldı

Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keban-Der'in tanıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]