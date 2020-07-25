Keban Derneğinin Başkanlığına Şimşek seçildi - Son Dakika

Keban Derneği (Keban-Der) gerçekleşen genel kurulunda başkanlığa Ayhan Şimşek seçildi.

Elazığ Belediyesi Elazığ Kültür Park Mamuratul Elaziz Salonunda yapılan ilk genel kurulunda saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kurucu başkan Ferhat Emre, tarihi kültürel ve doğal güzeliklerine sahip ilçenin hak ettiği değere ulaşması için çabalayacaklarını aktararak, "Dernek marifetiyle Kebanımızı hak ettiği konuma ulaşması için kurduk." dedi.

Tek liste halinde gidilen seçim sonucunda başkanlığa Ayhan Şimşek getirilirken, yönetim kuruluna İbrahim Bahşi, Bayram Tuncel, Arif Çakmak, Ziyaddin Seçkin, Diren Ercan, Yılmaz Yıldız seçildi.